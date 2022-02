"Позиция 1" "Смесь газовая поверочная ГСО 10532-2014, 2 разряд оксид углерода [CO] (0.018 %) + диоксид углерода [CO2] (4 %) + кислород [O2] (21 %) + азот [N2] (ост.)(об. доля) 5Л; ДМ³ Баллон: LUXFER [алюминий]; Вентиль: ВБМ-1 исп.27 [латунь] (Допуск на приготовление: оксид углерода [CO] - 10 % отн., диоксид углерода [CO2] - 7 % отн., кислород [O2] - 5 % отн.) (Погрешность аттестации: оксид углерода [CO] - 5 % отн., диоксид углерода [CO2] - 2.5 % отн., кислород [O2] - 1.0 % отн.)"

Кол-во: 10.000