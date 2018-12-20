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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка сдобы мелкоштучной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2018 14:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Почтовый адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Контактный телефон
+7 83177 4-80-87
Факс
+7 83177 4-80-87
Адрес электронной почты
lazurn@narod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вздышкин Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сдобы мелкоштучной
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.12.2018 09:00 GMT +320.12.2018 09:0020.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79648Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сдобы мелкоштучной
Начальная цена
396 405,48
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, городской округ город Выкса, Детский центр «Лазурный»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка Товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями по предварительной заявке Заказчика , путём доставки по адресу Заказчика, не позднее 12-00 час по мск времени, с 01.01.2019 по 31.12.2019г. включительно. Поставщик доставляет Товар до Заказчика и осуществляет погрузку/разгрузку своими силами или с привлечением третьих лиц за счет собственных средств. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Адрес местонахождения
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Кол-во: 2712.000