Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка Товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями по предварительной заявке Заказчика , путём доставки по адресу Заказчика, не позднее 12-00 час по мск времени, с 01.01.2019 по 31.12.2019г. включительно. Поставщик доставляет Товар до Заказчика и осуществляет погрузку/разгрузку своими силами или с привлечением третьих лиц за счет собственных средств. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Заказчика.