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Наименование закупки
Аккумуляторная батарея 7А/ч 12 Вольт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
13.12.2018 10:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38
Почтовый адрес
603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38
Контактный телефон
+7 831 299-22-33
Факс
+7 831 299-19-04
Адрес электронной почты
dds-dcp@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аккумуляторная батарея 7А/ч 12 Вольт
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2018 08:00 GMT +318.12.2018 08:0018.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79640Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аккумуляторная батарея 7А/ч 12 Вольт
Начальная цена
2 700,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Пермякова, д. 38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка осуществляется в течение 5 дней после подписания контракта, оплата на расчетный счет в течение 15 банковских дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"
Адрес местонахождения
603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38
Кол-во: 1.000