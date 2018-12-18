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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей для оперативного ремонта/ноябрь

    Поставка автозапчастей для оперативного ремонта/ноябрь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 00:0018.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79631Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79631

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей для оперативного ремонта/ноябрь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 10:02

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП__на_19.11.2018_переходной_НДС.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка автозапчастей для оперативного ремонта/ноябрь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 00:00 GMT +318.12.2018 00:0018.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79631Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для оперативного ремонта/ноябрь

    Начальная цена

    310 602,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Рябчикова, 19 А, МТБ "Красное Село"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней с момента 100% поставки. Транспортные расходы до Санкт-Петербург, ул. Рябчикова 19-А МТБ "Красное Село" УМТСиК входят в стоимость продукции. Доставка автотранспортом. Сдача товара компетентным представителем на складе получателя. Предоставление сертификатов соответствия таможенного союза, заверенных печатью поставщика. Запчасти должны быть в заводской упаковке с указанием каталожного номера. Поставка оригинальных запчастей.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Корпус кулака поворотного КАМАЗ 4310-2304028"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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