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    Главная / Торги / Запасные части для пинсеттеров Brunswick серии GS декабрь

    Запасные части для пинсеттеров Brunswick серии GS декабрь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 08:0018.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79627Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79627

    Наименование закупки

    Запасные части для пинсеттеров Brunswick серии GS декабрь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 09:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запасные части для пинсеттеров Brunswick серии GS декабрь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 08:00 GMT +318.12.2018 08:0018.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79627Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для пинсеттеров Brunswick серии GS декабрь

    Начальная цена

    199 915,27

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, 617762, Пермский край, г.Чайковский, ул.Советская, 49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата не более 30 дней с момента подписания покупателем документов по приемке продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очиститель поверхности Brunswick MAX 10 946МЛ для очищения дорожек для боулинга"

    Кол-во: 4.000

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