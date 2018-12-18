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Наименование закупки
Запасные части для пинсеттеров Brunswick серии GS декабрь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
13.12.2018 09:45
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части для пинсеттеров Brunswick серии GS декабрь
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2018 08:00 GMT +318.12.2018 08:0018.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79627Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части для пинсеттеров Brunswick серии GS декабрь
Начальная цена
199 915,27
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, 617762, Пермский край, г.Чайковский, ул.Советская, 49Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата не более 30 дней с момента подписания покупателем документов по приемке продукции
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 4.000