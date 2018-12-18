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    Главная / Торги / Поставка хлебобулочных изделий

    Поставка хлебобулочных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 09:0018.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79593Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79593

    Наименование закупки

    Поставка хлебобулочных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 10:40

    Документация процедуры

    Форма_Ед._поставщик_Пряники,_печенье_2019_г..xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хлебобулочных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 09:00 GMT +318.12.2018 09:0018.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79593Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хлебобулочных изделий

    Начальная цена

    398 415,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка товара осуществляется поставщиком отдельными партиями по предварительной заявке заказчика, путем доставки по адресу заказчика, не позднее 12-00 час по московскому времени, с 01.01.2019 и по 31.12.2019г. включительно. Поставщик доставляет товар до заказчика, осуществляет погрузку/разгрузку своими силами или с привлечением третьих лиц за счет собственных средств. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баранки ванильные АО "КУЛЕБАКСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД" Россия"

    Кол-во: 400.000

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