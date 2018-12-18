Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка товара осуществляется поставщиком отдельными партиями по предварительной заявке заказчика, путем доставки по адресу заказчика, не позднее 12-00 час по московскому времени, с 01.01.2019 и по 31.12.2019г. включительно. Поставщик доставляет товар до заказчика, осуществляет погрузку/разгрузку своими силами или с привлечением третьих лиц за счет собственных средств. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия заказчика.