Проведение оценки рыночной стоимости оборудования (нефтепогружного кабеля).

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в размере 100% от общего размера денежного вознаграждения по настоящему договору производится Заказчиком на 20 (двадцатый) календарный день с даты подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.