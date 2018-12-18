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    Главная / Торги / Проведение оценки рыночной стоимости оборудования (нефтепогружного кабеля).

    Проведение оценки рыночной стоимости оборудования (нефтепогружного кабеля).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 06:0018.12.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79590Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79590

    Наименование закупки

    Проведение оценки рыночной стоимости оборудования (нефтепогружного кабеля).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 05:55

    Документация процедуры

    Проект_договора_на_проведение_оценки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Проведение оценки рыночной стоимости оборудования (нефтепогружного кабеля).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 06:00 GMT +318.12.2018 06:0018.12.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79590Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение оценки рыночной стоимости оборудования (нефтепогружного кабеля).

    Начальная цена

    72 033,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в размере 100% от общего размера денежного вознаграждения по настоящему договору производится Заказчиком на 20 (двадцатый) календарный день с даты подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по оценке оборудования"

    Кол-во: 1.000

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