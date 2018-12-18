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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Проведение оценки рыночной стоимости оборудования (нефтепогружного кабеля).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
13.12.2018 05:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
okunkovuv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Окуньков Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение оценки рыночной стоимости оборудования (нефтепогружного кабеля).
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2018 06:00 GMT +318.12.2018 06:0018.12.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79590Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение оценки рыночной стоимости оборудования (нефтепогружного кабеля).
Начальная цена
72 033,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в размере 100% от общего размера денежного вознаграждения по настоящему договору производится Заказчиком на 20 (двадцатый) календарный день с даты подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 1.000