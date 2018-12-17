Условия договора

Условия оплаты и доставки

Отсрочка 10 раб. дней Банк России (далее – Заказчик), оставляет за собой право выбора поставщика товара (работы, услуги), с наилучшими условиями, путем сравнения коммерческих предложений полученных из разных источников, не ограничиваясь данной электронной торговой площадкой и принять окончательное решение согласно положения 632-П от 1 марта 2018 года «Положение О закупках Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», опубликованным на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=514).