Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка технических газов для нужд Уренгойского УИРС

    Поставка технических газов для нужд Уренгойского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2018 12:0017.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79583Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79583

    Наименование закупки

    Поставка технических газов для нужд Уренгойского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2018 18:16

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_поставки_через_ЭТП_ГПБ__технические_газы_(в_разработке)2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка технических газов для нужд Уренгойского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2018 12:00 GMT +317.12.2018 12:0017.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79583Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов для нужд Уренгойского УИРС

    Начальная цена

    254 647,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, район УКПГ-1АС, БПО Уренгойское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставляемого Товара, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента получения надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных. Цена включает стоимость доставки Товара к месту поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Азот газообразный повышенной чистоты (1-й сорт) 40ЛИТР(ДМ³) ГОСТ 9293-74 баллон стальной 5.7М³"

    Кол-во: 222.300

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «Дальтрансгаз»
    Ценовой запрос № 263386
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    263386
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 265706
    Поставка чистых газов и баллонов
    Поставка чистых газов и баллонов
    265706
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Ценовой запрос № 263446
    Поставка технических газов для нужд Ивановского ЛПУ МГ
    Поставка технических газов для нужд Ивановского ЛПУ МГ
    263446
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ивановская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 76875
    Поставка кислорода для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка кислорода для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Краснодар"
    76875
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    499 716
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 79059
    Поставка азота жидкого
    Поставка азота жидкого
    79059
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    236 404
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 79585
    Поставка технических газов для нужд Надымского УИРС
    Поставка технических газов для нужд Надымского УИРС
    79585
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    227 980
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 79760
    Поставка технических газов для нужд Астраханского УИРС
    Поставка технических газов для нужд Астраханского УИРС
    79760
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    272 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 79771
    Поставка технических газов для нужд Оренбургского УИРС
    Поставка технических газов для нужд Оренбургского УИРС
    79771
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    3 633 865
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить