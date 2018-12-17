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    Главная / Торги / Запрос информации в электронной форме на оказания услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях и подразделениях

    Запрос информации в электронной форме на оказания услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях и подразделениях

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2018 15:0017.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79574Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79574

    Наименование закупки

    Запрос информации в электронной форме на оказания услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях и подразделениях

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2018 17:01

    Документация процедуры

    ЭТП_ГПБ_Шаблон_импорта_позиций_для_ЦЗ.xlsx

    Pr_1.docx

    ЭД_62696.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос информации в электронной форме на оказания услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях и подразделениях

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2018 15:00 GMT +317.12.2018 15:0017.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79574Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос информации в электронной форме на оказания услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях и подразделениях

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 286 (Отделение Ставрополь); г. Пятигорск, пр. Кирова, 25; г. Кисловодск, ул. Куйбышева 68; г. Кисловодск, пр. Мира 10А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Платежи осуществляются заказчиком в валюте Российской Федерации (рублях) в безналичном порядке. Оплата выполненных услуг производится без предоплаты. Расчеты за фактически выполненные работы по техническому обслуживанию СВВ и СКВ осуществляются один раз в полугодие на основании счета при условии отсутствия претензий к объему и качеству выполненных работ и подписания заключившими договор сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг), в течение 10 (Десяти) рабочих дней после утверждения Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) заказчиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях и подразделениях Отделения Ставрополь"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Прием заявок:
    17.12.2018 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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