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Наименование закупки
Запрос информации в электронной форме на оказания услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях и подразделениях
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2018 17:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос информации в электронной форме на оказания услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях и подразделениях
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.12.2018 15:00 GMT +317.12.2018 15:0017.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79574Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос информации в электронной форме на оказания услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях и подразделениях
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 286 (Отделение Ставрополь); г. Пятигорск, пр. Кирова, 25; г. Кисловодск, ул. Куйбышева 68; г. Кисловодск, пр. Мира 10А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Платежи осуществляются заказчиком в валюте Российской Федерации (рублях) в безналичном порядке. Оплата выполненных услуг производится без предоплаты. Расчеты за фактически выполненные работы по техническому обслуживанию СВВ и СКВ осуществляются один раз в полугодие на основании счета при условии отсутствия претензий к объему и качеству выполненных работ и подписания заключившими договор сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг), в течение 10 (Десяти) рабочих дней после утверждения Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) заказчиком.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 1.000