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    Главная / Торги / Хозтовары и канцтовары 223 ФЗ(Смена 08.01-11.01.19)

    Хозтовары и канцтовары 223 ФЗ(Смена 08.01-11.01.19)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 08:0025.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79572Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79572

    Наименование закупки

    Хозтовары и канцтовары 223 ФЗ(Смена 08.01-11.01.19)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 10:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозтовары и канцтовары 223 ФЗ(Смена 08.01-11.01.19)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 08:00 GMT +325.12.2018 08:0025.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79572Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозтовары и канцтовары 223 ФЗ(Смена 08.01-11.01.19)

    Начальная цена

    7 591,95

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка единоразовая, стоимость доставки входит в стоимость товара. Оплата в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки резиновые хозяйственные L желтые 240 ПАР 70 269"

    Кол-во: 4.000

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