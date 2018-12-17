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    Главная / Торги / Штабелер самоходный

    Штабелер самоходный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2018 12:0017.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79566Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79566

    Наименование закупки

    Штабелер самоходный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2018 18:34

    Документация процедуры

    Памятка_поставщика_ЭТП_ГПБ.pdf

    Договор_поставки_(разовый).doc

    Анкета_участника.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ"
    Все закупки и тендеры ОАО "КОМКОР"

    Юридический адрес

    117535, Москва, Москва, , Варшавское шоссе, 133

    Почтовый адрес

    117535, Москва, Москва, , Варшавское шоссе, 133

    Контактный телефон

    +7 495 411-71-71 доб. 5107

    Факс

    +7 495 411-71-51

    Адрес электронной почты

    eltorgi@akado-telecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Штабелер самоходный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2018 12:00 GMT +317.12.2018 12:0017.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79566Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Штабелер самоходный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Варшавское шоссе, д. 133Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Порядок расчётов (варианты): • по факту получения продукции заказчиком в течение 30 календарных дней; • по факту получения продукции заказчиком в течение 60 календарных дней; • по факту получения продукции заказчиком в течение 90 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штабелер самоходный"

    Кол-во: 1.000

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