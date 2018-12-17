www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Штабелер самоходный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2018 18:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117535, Москва, Москва, , Варшавское шоссе, 133
Почтовый адрес
117535, Москва, Москва, , Варшавское шоссе, 133
Контактный телефон
+7 495 411-71-71 доб. 5107
Факс
+7 495 411-71-51
Адрес электронной почты
eltorgi@akado-telecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Галина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Штабелер самоходный
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.12.2018 12:00 GMT +317.12.2018 12:0017.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79566Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Штабелер самоходный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Варшавское шоссе, д. 133Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Порядок расчётов (варианты): • по факту получения продукции заказчиком в течение 30 календарных дней; • по факту получения продукции заказчиком в течение 60 календарных дней; • по факту получения продукции заказчиком в течение 90 календарных дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
Адрес местонахождения
Адрес местонахождения
Адрес местонахождения
Кол-во: 1.000