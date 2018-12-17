Условия договора

Условия оплаты и доставки

Аванс не предусмотрен. Поставка товара осуществляется с даты заключения договора и в течении 4 календарных дней. Оплата производится в течении 3 банковских дней с даты подписания товарно-транспортной накладной. Погрузка/разгрузка товара производится с помощью сил и средств поставщика.