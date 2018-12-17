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    Главная / Торги / Поставка сварочной проволоки

    Поставка сварочной проволоки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2018 09:3017.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79555Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79555

    Наименование закупки

    Поставка сварочной проволоки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2018 15:49

    Документация процедуры

    Проект_спец-ии.XLS

    Перечень_сведений,_документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2_(3).doc

    Карта_ГТК.pdf

    Форма_декларации_СМСП_(1).xls

    07.06.2018г___ТИПОВОЙ_МТРДЛЯ_ЭТП_ГПБ.doc

    УСЛОВИЯ_В_ТЕХ._ЧАСЬ_(1).docx

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16_(1).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сварочной проволоки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2018 09:30 GMT +317.12.2018 09:3017.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79555Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочной проволоки

    Начальная цена

    206 096,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г. Казань, ул. Шуртыгина 15АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1. Договора, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. В случае если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 календарных дней со дня исполнения обязательства поставке товара в соответствие с пунктом 1.1. Договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проволока сварочная СВ-08А 3ММ"

    Кол-во: 1520.000

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