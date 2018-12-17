Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка МТР (Наклейка поверительная)

    Поставка МТР (Наклейка поверительная)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2018 07:0017.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79548Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79548

    Наименование закупки

    Поставка МТР (Наклейка поверительная)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2018 15:15

    Документация процедуры

    СНЗПиКК_2019.pdf

    Техническое_задание_ЭТП_ГПБ_ТПЗМО_Метрология.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР (Наклейка поверительная)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2018 07:00 GMT +317.12.2018 07:0017.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79548Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР (Наклейка поверительная)

    Начальная цена

    81 520,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой Западная промзона, Участок материально-технического снабжения и комплектации филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    статья «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт» а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.» (пункт включается в текст Договора, если указана статья платежного баланса «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт», а Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства); б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.» (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наклейка поверительная 8x8ММ"

    Кол-во: 400.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 265642
    Комплектующие обогрева
    Комплектующие обогрева
    265642
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 265562
    Поставка офисной мебели для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"
    Поставка офисной мебели для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"
    265562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    311 938
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Ценовой запрос № 265190
    Поставка поздравительных открыток для нужд ООО "Газпром гелий сервис"
    Поставка поздравительных открыток для нужд ООО "Газпром гелий сервис"
    265190
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 76837
    Поставка пломб для нужд Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка пломб для нужд Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"
    76837
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    189 220
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 78304
    Поставка знаков, плакатов
    Поставка знаков, плакатов
    78304
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    99 913
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Ценовой запрос № 78234
    Плакаты
    Плакаты
    78234
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    4 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 84786
    Поставка ключей и прочих материалов для Васиковского НГКМ
    Поставка ключей и прочих материалов для Васиковского НГКМ
    84786
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2019 06:30(GMT+03:00)
    442 758
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 85540
    Наклейки для фолдера
    Наклейки для фолдера
    85540
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    88 149
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить