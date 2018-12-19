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    Главная / Торги / Поставка хлеба для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии с требованиями спецификации)

    Поставка хлеба для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии с требованиями спецификации)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2018 08:0019.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79543Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79543

    Наименование закупки

    Поставка хлеба для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии с требованиями спецификации)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.12.2018 13:58

    Документация процедуры

    Спецификация_хлеб.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 292-89-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хлеба для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии с требованиями спецификации)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.12.2018 08:00 GMT +319.12.2018 08:0019.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79543Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хлеба для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии с требованиями спецификации)

    Начальная цена

    88 695,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Космическая, 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата договора осуществляется в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен. Безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке. Основанием для оплаты Товара служит счет, счет-фактура (при наличии) на оплату поставленной партии Товара, выставленный Поставщиком, и накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хлеб ржаной ГОСТ 28807-90"

    Кол-во: 559.300

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