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Наименование закупки
Поставка установки для получения очищенной воды для объекта "КС "Новоприводинская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2018 14:08
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
+7 495 631-57-82
Факс
Адрес электронной почты
iatrofimov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трофимов Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка установки для получения очищенной воды для объекта "КС "Новоприводинская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.12.2018 09:00 GMT +317.12.2018 09:0017.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79536Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки для получения очищенной воды для объекта "КС "Новоприводинская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"
Начальная цена
499 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Архангельская область, 165390, РФ, Архангельская область, Котласский район, МО "Приводинское", д.Ядриха, строение 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 30 (тридцати ) календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренного Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы.2. При условии доставки Продукции Экспедитором привлекаемым Получателем, транспортные расходы оплачиваются по отдельному договору.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 1.000