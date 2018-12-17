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    Главная / Торги / Поставка установки для получения очищенной воды для объекта "КС "Новоприводинская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"

    Поставка установки для получения очищенной воды для объекта "КС "Новоприводинская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2018 09:0017.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79536Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79536

    Наименование закупки

    Поставка установки для получения очищенной воды для объекта "КС "Новоприводинская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2018 14:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-57-82

    Факс

    Адрес электронной почты

    iatrofimov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимов Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка установки для получения очищенной воды для объекта "КС "Новоприводинская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2018 09:00 GMT +317.12.2018 09:0017.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79536Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установки для получения очищенной воды для объекта "КС "Новоприводинская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"

    Начальная цена

    499 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Архангельская область, 165390, РФ, Архангельская область, Котласский район, МО "Приводинское", д.Ядриха, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 30 (тридцати ) календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренного Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы.2. При условии доставки Продукции Экспедитором привлекаемым Получателем, транспортные расходы оплачиваются по отдельному договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система получения особо чистой воды Аквалаб AL-2 plus 80ВТ 710x545x320ММ Комплектация: блок предварительной очистки БПО-7, система хранения 35Л, система химической очистки, система раздачи с микрофильтром, комплект расходных материалов на 1 год."

    Кол-во: 1.000

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    Ямало-Ненецкий автономный округ
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