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Наименование закупки
Проведение обязательных медицинских предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей Транспортных средств АО "Газпром оргэнергогаз" СУ "Южоргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2018 14:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение обязательных медицинских предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей Транспортных средств АО "Газпром оргэнергогаз" СУ "Южоргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.12.2018 00:00 GMT +317.12.2018 00:0017.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79531Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение обязательных медицинских предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей Транспортных средств АО "Газпром оргэнергогаз" СУ "Южоргэнергогаз"
Начальная цена
80 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, г. АксайРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
по факту оказанных услуг до 10 числа месяца следующего за текущим месяцем.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 800.000