Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Предоставление медицинских пред рейсовых осмотров водителей для нужд Надымского участка

    Предоставление медицинских пред рейсовых осмотров водителей для нужд Надымского участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2018 06:0027.12.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79511Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79511

    Наименование закупки

    Предоставление медицинских пред рейсовых осмотров водителей для нужд Надымского участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2018 13:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Предоставление медицинских пред рейсовых осмотров водителей для нужд Надымского участка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.12.2018 06:00 GMT +327.12.2018 06:0027.12.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79511Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление медицинских пред рейсовых осмотров водителей для нужд Надымского участка

    Начальная цена

    735,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Предоставить медицинские услуги в г. Надым. ЯНАОРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Закрытие ежемесячно, после выставления счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по медицинскому осмотру -предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя на выезде"

    Кол-во: 7.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 77409
    Оказание услуг по проведению полного пердварительного медицинского осмотра сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    Оказание услуг по проведению полного пердварительного медицинского осмотра сотрудников ГБУ...
    77409
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    5 040
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 78881
    медицинские осмотры предрейсовые послерйсовые
    медицинские осмотры предрейсовые послерйсовые
    78881
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    38
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 78885
    медицинские осмотры предрейсовые послерейсовые СУ "Южоргэнергогаз" ф-л АО "Газпром оргэнергогаз"
    медицинские осмотры предрейсовые послерейсовые СУ "Южоргэнергогаз" ф-л АО "Газпром...
    78885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    60
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 79516
    Переводческий медицинские осмотры для нужд Надымского участка
    Переводческий медицинские осмотры для нужд Надымского участка
    79516
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 06:00(GMT+03:00)
    115 684
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 79531
    Проведение обязательных медицинских предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей Транспортных средств АО "Газпром оргэнергогаз" СУ "Южоргэнергогаз"
    Проведение обязательных медицинских предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей...
    79531
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    80 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Ценовой запрос № 79546
    Оказание услуг по проведению медицинских исследований
    Оказание услуг по проведению медицинских исследований
    79546
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    5 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 80003
    Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств для нужд СУ «Кубаньоргэнергогаз», филиал АО «Газпром оргэнергогаз»
    Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств...
    80003
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    41 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБПОУ УИЭТ
    Ценовой запрос № 80069
    Оказание медицинских услуг по предрейсовым осмотрам
    Оказание медицинских услуг по предрейсовым осмотрам
    80069
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.12.2018 10:30(GMT+03:00)
    76
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить