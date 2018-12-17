Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка средств обеспечения санитарно-эпидемиологического режима, диагностики и приборов контроля (20199465)

    Поставка средств обеспечения санитарно-эпидемиологического режима, диагностики и приборов контроля (20199465)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2018 09:0017.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79507Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79507

    Наименование закупки

    Поставка средств обеспечения санитарно-эпидемиологического режима, диагностики и приборов контроля (20199465)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2018 13:54

    Документация процедуры

    Проект_договора_8.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-02

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    ooo@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств обеспечения санитарно-эпидемиологического режима, диагностики и приборов контроля (20199465)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2018 09:00 GMT +317.12.2018 09:0017.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79507Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств обеспечения санитарно-эпидемиологического режима, диагностики и приборов контроля (20199465)

    Начальная цена

    358 391,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. СтавропольРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска защитная медицинская одноразовая трехслойная 50ШТ"

    Кол-во: 60.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 265506
    Поставка дезинфицирующих и защитных средств
    Поставка дезинфицирующих и защитных средств
    265506
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 265061
    Поставка хозяйственных товаров в общежитие
    Поставка хозяйственных товаров в общежитие
    265061
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    49 911
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 260343
    Поставка лекарственных средств для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка лекарственных средств для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    260343
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 79205
    КИМГЗ (основной состав), пакет индивидуальный противохимический ИПП-11.
    КИМГЗ (основной состав), пакет индивидуальный противохимический ИПП-11.
    79205
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    419 354
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 79233
    Поставка средств обеспечения санитарно-эпидемиологического режима, диагностики и приборов контроля (20199465)
    Поставка средств обеспечения санитарно-эпидемиологического режима, диагностики и приборов...
    79233
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    394 033
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 79496
    Поставка средств обеспечения санитарно-эпидемиологического режима, диагностики и приборов контроля (20199465)
    Поставка средств обеспечения санитарно-эпидемиологического режима, диагностики и приборов...
    79496
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    396 527
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 82041
    Медицинские принадлежности
    Медицинские принадлежности
    82041
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    23 928
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Ценовой запрос № 82923
    Поставка расходных медицинских материалов
    Поставка расходных медицинских материалов
    82923
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    25 311
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить