Поставка индикаторов для нужд Государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат»

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик доставляет Товар до места поставки и осуществляет погрузку/разгрузку за счет собственных средств, своими силами или с привлечением третьих лиц. Оплата производится по факту поставки Товара по безналичному расчету. Авансирование не предусмотрено.