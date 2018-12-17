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    Главная / Торги / Поставка индикаторов для нужд Государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат»

    Поставка индикаторов для нужд Государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2018 08:0017.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79506Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79506

    Наименование закупки

    Поставка индикаторов для нужд Государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2018 12:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУТУРЛИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "БУТУРЛИНСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    607444, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Красная Глинка, Залесная, 26

    Почтовый адрес

    607444, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Красная Глинка, Залесная, 26

    Контактный телефон

    +7 83172 5-29-21

    Факс

    +7 83172 5-29-21

    Адрес электронной почты

    pni@soc.but.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка индикаторов для нужд Государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2018 08:00 GMT +317.12.2018 08:0017.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79506Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка индикаторов для нужд Государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат»

    Начальная цена

    2 768,21

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область Бутурлинский район п. Красная Глинка ул. Залесная д.26 ГБУ «Бутурлинский ПНИ»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик доставляет Товар до места поставки и осуществляет погрузку/разгрузку за счет собственных средств, своими силами или с привлечением третьих лиц. Оплата производится по факту поставки Товара по безналичному расчету. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "БУТУРЛИНСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "БУТУРЛИНСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    607444, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Красная Глинка, Залесная, 26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Индикатор стерилизации биологический Биотест-П2-Винар д/контроля паровой стерилизации 6ШТ Винар НПФ ООО"

    Кол-во: 1.000

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