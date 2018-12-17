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Наименование закупки
Поставка индикаторов для нужд Государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2018 12:51
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607444, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Красная Глинка, Залесная, 26
Почтовый адрес
607444, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Красная Глинка, Залесная, 26
Контактный телефон
+7 83172 5-29-21
Факс
+7 83172 5-29-21
Адрес электронной почты
pni@soc.but.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка индикаторов для нужд Государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.12.2018 08:00 GMT +317.12.2018 08:0017.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79506Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка индикаторов для нужд Государственного бюджетного учреждения «Бутурлинский психоневрологический интернат»
Начальная цена
2 768,21
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область Бутурлинский район п. Красная Глинка ул. Залесная д.26 ГБУ «Бутурлинский ПНИ»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик доставляет Товар до места поставки и осуществляет погрузку/разгрузку за счет собственных средств, своими силами или с привлечением третьих лиц. Оплата производится по факту поставки Товара по безналичному расчету. Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "БУТУРЛИНСКИЙ ПНИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "БУТУРЛИНСКИЙ ПНИ"
Адрес местонахождения
607444, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Красная Глинка, Залесная, 26
Кол-во: 1.000