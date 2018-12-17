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    Главная / Торги / ЗАКУПКА ЗАПОРНОГО УСТРОЙСТВА

    ЗАКУПКА ЗАПОРНОГО УСТРОЙСТВА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2018 00:0017.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79485Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79485

    Наименование закупки

    ЗАКУПКА ЗАПОРНОГО УСТРОЙСТВА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2018 11:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗАКУПКА ЗАПОРНОГО УСТРОЙСТВА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2018 00:00 GMT +317.12.2018 00:0017.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79485Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗАКУПКА ЗАПОРНОГО УСТРОЙСТВА

    Начальная цена

    0,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, ООО "Газпром переработка" Оренбургский ГПЗ, 461317, Российская Федерация, п. Холодные ключи, (База оборудования).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условий договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Затвор поворотный дисковый трехэксцентриковый межфланцевый Ду65ММ Ру1.6МПа нержавеющая сталь CF8 нержавеющая сталь CF8 F304/CF8+TRG электропривод БИРС.12.1.015-310МВИ200/СЧC 380В Комплект УРПС БИРС.03.12.1.00/ ЗД.65.16.5.5.4.З.МВ/015.3.0.0.МВ.И2.0.0/С.Ч.С.0.9/24 Опросный лист №15.566.001-794-23-ВК.ОЛ2"

    Кол-во: 1.000

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