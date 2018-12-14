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    Главная / Торги / Поставка материалов

    Поставка материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 10:0014.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79432Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79432

    Наименование закупки

    Поставка материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2018 17:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром телеком
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Юридический адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62

    Контактный телефон

    +7 495 428-40-40

    Факс

    +7 495 428-40-40

    Адрес электронной почты

    tender@gazpromtelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Руденко Елена Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 10:00 GMT +314.12.2018 10:0014.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79432Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов

    Начальная цена

    49 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после даты поставки материалов Доставка осуществляется за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Адрес местонахождения

    117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2

    117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полуботинки Ресурс 01Ж-65 кожаные женские подошва ПУ/ТПУ с укрепленным подноском МБС 1933576"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    29.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    32 020
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
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