Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 30 (тридцати ) календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренного Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы.2. При условии доставки Продукции Экспедитором привлекаемым Получателем, транспортные расходы оплачиваются по отдельному договору.