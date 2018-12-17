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    Главная / Торги / Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автотранспорта, специальной техники Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в период с 01.12.2018 по 31.12.2018 гг.

    Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автотранспорта, специальной техники Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в период с 01.12.2018 по 31.12.2018 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2018 09:0017.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79428Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79428

    Наименование закупки

    Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автотранспорта, специальной техники Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в период с 01.12.2018 по 31.12.2018 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2018 14:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автотранспорта, специальной техники Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в период с 01.12.2018 по 31.12.2018 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2018 09:00 GMT +317.12.2018 09:0017.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79428Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автотранспорта, специальной техники Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в период с 01.12.2018 по 31.12.2018 гг.

    Начальная цена

    248 230,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская область, ХМАО-Югра, 628400, г. Сургут, ул. Островского 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за фактически поставленное количество товара производится покупателем на расчетный счет поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, на основании выставленного поставщиком счета и товарной накладной. Поставка товара производится поставщиком путем обеспечения круглосуточной бесперебойной заправки автотранспортных средств покупателя нефтепродуктами, через сеть автозаправочных станций с использованием системы пластиковых карт в городе Сургуте ХМАО-Югры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин автомобильный неэтилированный АИ-95-К5 (Премиум Евро-95) ГОСТ Р 51866-2002 ТР ТС 013/2011 класса 5"

    Кол-во: 1600.000

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