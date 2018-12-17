Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за фактически поставленное количество товара производится покупателем на расчетный счет поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, на основании выставленного поставщиком счета и товарной накладной. Поставка товара производится поставщиком путем обеспечения круглосуточной бесперебойной заправки автотранспортных средств покупателя нефтепродуктами, через сеть автозаправочных станций с использованием системы пластиковых карт в городе Сургуте ХМАО-Югры.