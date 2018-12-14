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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
УАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2018 17:22
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197375, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ново-Никитинская ул, 3
Почтовый адрес
197375, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ново-Никитинская ул, 3
Контактный телефон
+7 812 301-40-12
Факс
+7 812 301-40-31
Адрес электронной почты
remkomplekts@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Егоров Дмитрий Игоревич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
УАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2018 00:00 GMT +314.12.2018 00:0014.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79420Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ
Начальная цена
8 030,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Ново-Никитинская дом 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приёмка товара по ассортименту, качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "РЕМКОМПЛЕКТСЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "РЕМКОМПЛЕКТСЕРВИС"
Адрес местонахождения
197375, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ново-Никитинская ул, 3
Кол-во: 1.000