Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приёмка товара по ассортименту, качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.