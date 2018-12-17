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Наименование закупки
Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции воздуха на объектах Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2018 16:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции воздуха на объектах Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.12.2018 15:00 GMT +317.12.2018 15:0017.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79417Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции воздуха на объектах Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 74; г. Краснодар, ул. им. Кондратенко Н.И., 12; г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 39; г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 81; г. Краснодар, ул. Красная, 156; г. Новороссийск, ул. Советов/ Новороссийской республики, 47/16; г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 5/4; г. Краснодар ул. Орджоникидзе, 29; г. Краснодар ул. Орджоникидзе, 37Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование услуг не предусматривается. Расчет за оказанные услуги осуществляется Заказчиком по счету исполнителя, на основании утвержденного сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком счета. Исполнитель предоставляет Заказчику счет в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента утверждения сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг). Расчет за оказание за посменно оказанные услуги производится ежемесячно.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 1.000