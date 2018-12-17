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    Главная / Торги / Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции воздуха на объектах Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции воздуха на объектах Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2018 15:0017.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79417Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79417

    Наименование закупки

    Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции воздуха на объектах Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2018 16:30

    Документация процедуры

    ЭП_Pr_2.zip

    ЭП_Pr_1.docx

    Запрос_информации_в_электронной_форме.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции воздуха на объектах Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2018 15:00 GMT +317.12.2018 15:0017.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79417Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции воздуха на объектах Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 74; г. Краснодар, ул. им. Кондратенко Н.И., 12; г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 39; г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 81; г. Краснодар, ул. Красная, 156; г. Новороссийск, ул. Советов/ Новороссийской республики, 47/16; г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 5/4; г. Краснодар ул. Орджоникидзе, 29; г. Краснодар ул. Орджоникидзе, 37Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование услуг не предусматривается. Расчет за оказанные услуги осуществляется Заказчиком по счету исполнителя, на основании утвержденного сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком счета. Исполнитель предоставляет Заказчику счет в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента утверждения сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг). Расчет за оказание за посменно оказанные услуги производится ежемесячно.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции воздуха на объектах Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    17.12.2018 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
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