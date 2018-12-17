Условия договора

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 74; г. Краснодар, ул. им. Кондратенко Н.И., 12; г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 39; г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 81; г. Краснодар, ул. Красная, 156; г. Новороссийск, ул. Советов/ Новороссийской республики, 47/16; г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 5/4; г. Краснодар ул. Орджоникидзе, 29; г. Краснодар ул. Орджоникидзе, 37 Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Авансирование услуг не предусматривается. Расчет за оказанные услуги осуществляется Заказчиком по счету исполнителя, на основании утвержденного сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком счета. Исполнитель предоставляет Заказчику счет в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента утверждения сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг). Расчет за оказание за посменно оказанные услуги производится ежемесячно.