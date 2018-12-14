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Наименование закупки
Запрос на поставку мебели в образовательное учреждение
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2018 15:26
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22
Почтовый адрес
603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22
Контактный телефон
+7 831 432-05-30
Факс
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Адрес электронной почты
medrabotniki@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поклад Людмила Александровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос на поставку мебели в образовательное учреждение
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2018 09:00 GMT +314.12.2018 09:0014.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79403Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос на поставку мебели в образовательное учреждение
Начальная цена
275 772,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603005 Нижний Новгород Семашко 22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится после выставления счета. Доставка входит в стоимость товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ
Все закупки и тендеры ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ
Адрес местонахождения
603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22
Кол-во: 5.000