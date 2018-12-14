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    Главная / Торги / Запрос на поставку мебели в образовательное учреждение

    Запрос на поставку мебели в образовательное учреждение

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 09:0014.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79403Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79403

    Наименование закупки

    Запрос на поставку мебели в образовательное учреждение

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2018 15:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ

    Юридический адрес

    603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22

    Почтовый адрес

    603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22

    Контактный телефон

    +7 831 432-05-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    medrabotniki@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поклад Людмила Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос на поставку мебели в образовательное учреждение

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 09:00 GMT +314.12.2018 09:0014.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79403Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос на поставку мебели в образовательное учреждение

    Начальная цена

    275 772,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603005 Нижний Новгород Семашко 22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится после выставления счета. Доставка входит в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ
    Все закупки и тендеры ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ

    Адрес местонахождения

    603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло для руководителя CH-999ASX "Бюрократ" обивка-сетка, ткань черное (максимальная нагрузка 120 кг, имеется регулировка высоты сидения)"

    Кол-во: 5.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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