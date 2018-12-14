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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка МТР для проведения работ по реконструкции цеха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2018 15:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР для проведения работ по реконструкции цеха
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2018 00:00 GMT +314.12.2018 00:0014.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79392Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР для проведения работ по реконструкции цеха
Начальная цена
550 448,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тульская область, г. Щекино, ул. Пирогова, д.45Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты производятся за фактически поставленный товар, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания ПОКУПАТЕЛЕМ товарных накладных по форме ТОРГ-12 при наличии выставленного поставщиком счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Кол-во: 3.000