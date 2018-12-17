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    Главная / Торги / Поставка модулей оперативной памяти

    Поставка модулей оперативной памяти

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2018 09:3017.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79378Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79378

    Наименование закупки

    Поставка модулей оперативной памяти

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2018 17:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром экспо
    Все закупки и тендеры ООО Газпром экспо

    Юридический адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2

    Контактный телефон

    +7 495 580-47-19

    Факс

    +7 499 719-32-35

    Адрес электронной почты

    n.minaeva@expo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кельдюшова Надежда Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка модулей оперативной памяти

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2018 09:30 GMT +317.12.2018 09:3017.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79378Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка модулей оперативной памяти

    Начальная цена

    26 949,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., дом 26, лит. А, БЦ "Преображенский Двор", 6 этаж Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика в течение 3 рабочих дней с даты подписания Договора. Покупатель осуществляет оплату безналичным расчетом в течение 30 календарных дней с даты поставки товара Покупателю по товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром экспо
    Все закупки и тендеры ООО Газпром экспо

    Адрес местонахождения

    117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оперативная память Corsair CMK8GX4M1A2400C14 DDR4 DIMM 288-pin 2400MHz PC4-19200 8 ГБ 1.2В"

    Кол-во: 6.000

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