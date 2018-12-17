Право использования программы для ЭМВ "Контур-Экстерн"

"Позиция 1" "Право на использование программного средства «Контур-Экстерн» в режиме «Обслуживающая бухгалтерия» по тарифному плану «Бюджетная организация» для ЭВМ 1ГОД 1+9 абонентов, с применением встроенных в сертификат СКЗИ «КриптоПро CSP» - НДС не облагается; Услуги абонентского обслуживания в режиме «Обслуживающая бухгалтерия» по тарифному плану «Бюджетная организация» на 1 год, 1+9 абонентов - вкл НДС 18%"

Кол-во: 1.000