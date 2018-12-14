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Наименование закупки
ГБУЗ НО НОКПД - филиал Автзозаводский
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2018 13:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Почтовый адрес
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Контактный телефон
+7 831 460-37-12
Факс
+7 831 234-03-23
Адрес электронной почты
noptd@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ГБУЗ НО НОКПД - филиал Автзозаводский
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2018 08:30 GMT +314.12.2018 08:3014.12.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79365Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГБУЗ НО НОКПД - филиал Автзозаводский
Начальная цена
9 060,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603041, город Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 50, склад Заказчика. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка силами Поставщика и за счет средств Поставщика. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней после получения Заказчиком Товара в полном объеме и подписания Акта приема-передачи Товара на основании товарной накладной и счета в строгом соответствии с количеством поставленного товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НОКПД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"
Адрес местонахождения
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Кол-во: 4.000