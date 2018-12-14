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    Главная / Торги / ГБУЗ НО НОКПД - филиал Автзозаводский

    ГБУЗ НО НОКПД - филиал Автзозаводский

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 08:3014.12.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79365Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79365

    Наименование закупки

    ГБУЗ НО НОКПД - филиал Автзозаводский

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2018 13:35

    Документация процедуры

    КИМГЗ.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Юридический адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Почтовый адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Контактный телефон

    +7 831 460-37-12

    Факс

    +7 831 234-03-23

    Адрес электронной почты

    noptd@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ГБУЗ НО НОКПД - филиал Автзозаводский

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 08:30 GMT +314.12.2018 08:3014.12.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79365Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГБУЗ НО НОКПД - филиал Автзозаводский

    Начальная цена

    9 060,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603041, город Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 50, склад Заказчика. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами Поставщика и за счет средств Поставщика. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней после получения Заказчиком Товара в полном объеме и подписания Акта приема-передачи Товара на основании товарной накладной и счета в строгом соответствии с количеством поставленного товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Адрес местонахождения

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты КИМГЗ (основные вложения) приказ МЧС РФ №633 с изм. от 23.01.2014г. И МЗ РФ № 70н"

    Кол-во: 4.000

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    Прием заявок:
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    Лоты:
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    Регион:
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