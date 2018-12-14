ГБУЗ НО "НОКПД"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка силами Поставщика и за счет средств Поставщика. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней после получения Заказчиком Товара в полном объеме и подписания Акта приема-передачи Товара на основании товарной накладной и счета в строгом соответствии с количеством поставленного товара.