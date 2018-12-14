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    Главная / Торги / Металлопрокат (Нептун, годовая заявка)

    Металлопрокат (Нептун, годовая заявка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 01:0014.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79354Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79354

    Наименование закупки

    Металлопрокат (Нептун, годовая заявка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2018 12:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот

    Металлопрокат (Нептун, годовая заявка)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 01:00 GMT +314.12.2018 01:0014.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79354Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат (Нептун, годовая заявка)

    Начальная цена

    239 616,89

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 15ММ 2.8ММ ст.3 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 6.000

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