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    Главная / Торги / Листы металла холоднокатаные

    Листы металла холоднокатаные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 08:0014.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79353Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79353

    Наименование закупки

    Листы металла холоднокатаные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2018 16:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-86-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    nntc@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот

    Листы металла холоднокатаные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 08:00 GMT +314.12.2018 08:0014.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79353Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Листы металла холоднокатаные

    Начальная цена

    35 643,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, г.Нижний Новгород, ул. Студенческая, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Поставка товара осуществляется с даты заключения договора и в течении 3 календарных дней. Оплата производится в течении 3 банковских дней с даты подписания товарно-транспортной накладной. Погрузка/разгрузка товара производится с помощью сил и средств поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист стальной холоднокатаный 2ММ 1250ММ 2500ММ NTK D11"

    Кол-во: 0.463

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    Прием заявок:
    10.01.2019 09:30(GMT+03:00)
    440 677 968
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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