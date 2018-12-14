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    Главная / Торги / Поставка алкотестеров и мундштуков

    Поставка алкотестеров и мундштуков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 10:0014.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79320Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79320

    Наименование закупки

    Поставка алкотестеров и мундштуков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2018 12:07

    Документация процедуры

    Информация_о_цепочке_собственников,_включая_бенефициаров.docx

    Декларация_СМСП.docx

    Договор.docx

    Список_документов.docx

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Паспорт_предприятия.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром СПГ Портовая"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром СПГ Портовая"

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 334-66-91

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    f.gaaze@spb-lng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаазе Филипп Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка алкотестеров и мундштуков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 10:00 GMT +314.12.2018 10:0014.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79320Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алкотестеров и мундштуков

    Начальная цена

    102 369,49

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д.22, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара в соответствии с условиями по договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром СПГ Портовая"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром СПГ Портовая"

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром СПГ Портовая"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром СПГ Портовая"

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор контроля трезвости Алкотестер Alcotest 5000 0.000 — 2.500МГ/Л ЖК-дисплей графический"

    Кол-во: 2.000

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