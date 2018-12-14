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Наименование закупки
Евроконтейнер пластиковый
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2018 10:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,
Почтовый адрес
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27
Контактный телефон
+7 83148 5-10-06
Факс
Адрес электронной почты
psk@gboupsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шершнев Алексей Трифонович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Евроконтейнер пластиковый
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2018 00:00 GMT +314.12.2018 00:0014.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79313Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Евроконтейнер пластиковый
Начальная цена
112 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, городской округ Перевозский, г.Перевоз, проспект Советский, д.27 (помещение склада)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика, несет Поставщик. Письменное уведомление об изменении банковских реквизитов вступает в силу в день его получения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Оплата Товара осуществляется Заказчиком на основании надлежаще оформленных счета, счета-фактуры, подписанной Сторонами товарной накладной путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на счет Поставщика в течение 3-х(трех) дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Адрес местонахождения
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27
Кол-во: 9.000