Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика, несет Поставщик. Письменное уведомление об изменении банковских реквизитов вступает в силу в день его получения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Оплата Товара осуществляется Заказчиком на основании надлежаще оформленных счета, счета-фактуры, подписанной Сторонами товарной накладной путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на счет Поставщика в течение 3-х(трех) дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной.