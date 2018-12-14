Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Полотенце бумажные листовые ZZ- сложение 230х230 мм белое 250 листов, 20 пачек

    Полотенце бумажные листовые ZZ- сложение 230х230 мм белое 250 листов, 20 пачек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 08:0014.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79302Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79302

    Наименование закупки

    Полотенце бумажные листовые ZZ- сложение 230х230 мм белое 250 листов, 20 пачек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2018 10:20

    Документация процедуры

    Письмо_ком.пред_Бум.полотен.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Юридический адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Почтовый адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Контактный телефон

    +7 831 460-37-12

    Факс

    +7 831 234-03-23

    Адрес электронной почты

    noptd@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Полотенце бумажные листовые ZZ- сложение 230х230 мм белое 250 листов, 20 пачек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 08:00 GMT +314.12.2018 08:0014.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79302Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полотенце бумажные листовые ZZ- сложение 230х230 мм белое 250 листов, 20 пачек

    Начальная цена

    1 258,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пр.Ильича д.50Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет, доставка до склада поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Адрес местонахождения

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотенце бумажное Singlefold листовые ZZ-сложение 230x230ММ белое 250ЛИСТ 20ПАЧЕК 120108"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 265926
    Поставка расходных материалов для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»
    Поставка расходных материалов для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»
    265926
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    977 029
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 265506
    Поставка дезинфицирующих и защитных средств
    Поставка дезинфицирующих и защитных средств
    265506
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 265061
    Поставка хозяйственных товаров в общежитие
    Поставка хозяйственных товаров в общежитие
    265061
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    49 911
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпром телеком
    Ценовой запрос № 264392
    Хозяйственные нужды Московская обл
    Хозяйственные нужды Московская обл
    264392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    3 584 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258822
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77702
    52-18 Стрижов ХБС
    52-18 Стрижов ХБС
    77702
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    16 034
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 77433
    Закупка канцелярских товаров для нужд Администрации и Санкт-Петербургского филиала ООО "Газпром проектирование"
    Закупка канцелярских товаров для нужд Администрации и Санкт-Петербургского филиала ООО...
    77433
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    458 288
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78625
    52-18 Стрижов ХБС 2
    52-18 Стрижов ХБС 2
    78625
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    16 034
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить