ППБУ СС: блоки KNS (оплата в 2019, счёт выставить с 20% НДС)

Условия договора

Условия оплаты и доставки

ВНИМАНИЕ! НДС 20% указать в счёте, оплата в январе 2019 года. Счет: сумма с учетом доставки, в счете необходимо указать базис поставки: поставка в течение ____ дней (недель) с даты оплаты, в стоимость включена доставка по адресу: 694620, Россия, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 159. В случае, если Общество впервые вступает в договорные отношения с контрагентом, Исполнитель запрашивает у контрагента надлежащим образом заверенные копии следующих документов: 1. учредительные документы, все изменения к ним, свидетельство о государственной регистрации, внесенные изменения и дополнения, для физических лиц копия паспорта; 2. протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении единоличного исполнительного органа; 3. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН), свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), свидетельства о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (лист записи ЕГРЮЛ); 4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 5. выписка регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц; 6. лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством РФ лицензированию; 7. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 8. документы, подтверждающие применяемую контрагентом систему налогообложения; 9. карточка об открытии счета в банке; 10. сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); 11. для физических лиц: ИНН, все страницы паспорта, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Документы иностранных юридических лиц подтверждаются путем проставления на них апостиля.