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    Главная / Торги / ППБУ СС: блоки KNS (оплата в 2019, счёт выставить с 20% НДС)

    ППБУ СС: блоки KNS (оплата в 2019, счёт выставить с 20% НДС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 09:0014.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79301Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79301

    Наименование закупки

    ППБУ СС: блоки KNS (оплата в 2019, счёт выставить с 20% НДС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2018 13:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ППБУ СС: блоки KNS (оплата в 2019, счёт выставить с 20% НДС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 09:00 GMT +314.12.2018 09:0014.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79301Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ППБУ СС: блоки KNS (оплата в 2019, счёт выставить с 20% НДС)

    Начальная цена

    124 830,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, 694620, Россия, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 159.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ВНИМАНИЕ! НДС 20% указать в счёте, оплата в январе 2019 года. Счет: сумма с учетом доставки, в счете необходимо указать базис поставки: поставка в течение ____ дней (недель) с даты оплаты, в стоимость включена доставка по адресу: 694620, Россия, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 159. В случае, если Общество впервые вступает в договорные отношения с контрагентом, Исполнитель запрашивает у контрагента надлежащим образом заверенные копии следующих документов: 1. учредительные документы, все изменения к ним, свидетельство о государственной регистрации, внесенные изменения и дополнения, для физических лиц копия паспорта; 2. протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении единоличного исполнительного органа; 3. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН), свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), свидетельства о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (лист записи ЕГРЮЛ); 4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 5. выписка регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц; 6. лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством РФ лицензированию; 7. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 8. документы, подтверждающие применяемую контрагентом систему налогообложения; 9. карточка об открытии счета в банке; 10. сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); 11. для физических лиц: ИНН, все страницы паспорта, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Документы иностранных юридических лиц подтверждаются путем проставления на них апостиля.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование для спутниковой связи Блок управлениями двигателями MOT2 для судовой станции приема спутникового телевидения S12"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    18.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    125 205
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
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