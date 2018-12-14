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Наименование закупки
ППБУ СС: блоки KNS (оплата в 2019, счёт выставить с 20% НДС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2018 13:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Контактный телефон
+7 499 580-38-27
Факс
+7 499 580-38-89
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Тимур Октамджонович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ППБУ СС: блоки KNS (оплата в 2019, счёт выставить с 20% НДС)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2018 09:00 GMT +314.12.2018 09:0014.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79301Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ППБУ СС: блоки KNS (оплата в 2019, счёт выставить с 20% НДС)
Начальная цена
124 830,51
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, 694620, Россия, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 159.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
ВНИМАНИЕ! НДС 20% указать в счёте, оплата в январе 2019 года. Счет: сумма с учетом доставки, в счете необходимо указать базис поставки: поставка в течение ____ дней (недель) с даты оплаты, в стоимость включена доставка по адресу: 694620, Россия, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 159. В случае, если Общество впервые вступает в договорные отношения с контрагентом, Исполнитель запрашивает у контрагента надлежащим образом заверенные копии следующих документов: 1. учредительные документы, все изменения к ним, свидетельство о государственной регистрации, внесенные изменения и дополнения, для физических лиц копия паспорта; 2. протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении единоличного исполнительного органа; 3. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН), свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), свидетельства о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (лист записи ЕГРЮЛ); 4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 5. выписка регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц; 6. лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством РФ лицензированию; 7. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 8. документы, подтверждающие применяемую контрагентом систему налогообложения; 9. карточка об открытии счета в банке; 10. сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); 11. для физических лиц: ИНН, все страницы паспорта, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Документы иностранных юридических лиц подтверждаются путем проставления на них апостиля.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром Флот"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Кол-во: 2.000