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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
канцелярские товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2018 10:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606380, Российская Федерация, Нижегородская область, с. Вад, ул. 1 Мая, 41
Почтовый адрес
606380, Российская Федерация, Нижегородская область, с. Вад, ул. 1 Мая, 41
Контактный телефон
+7 83140 4-17-48
Факс
+7 83140 4-17-48
Адрес электронной почты
uszn@soc.vad.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наумова Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцелярские товары
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2018 14:00 GMT +314.12.2018 14:0014.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79289Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские товары
Начальная цена
59 887,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606380, Нижегородская обл., с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 10 дней с даты поставки по адресу Нижегородская обл, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН ВАДСКОГО РАЙОНА
Все закупки и тендеры УСЗН ВАДСКОГО РАЙОНА
Адрес местонахождения
606380, Российская Федерация, Нижегородская область, с. Вад, ул. 1 Мая, 41
Кол-во: 5.000