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    Главная / Торги / канцелярские товары

    канцелярские товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 14:0014.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79289Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79289

    Наименование закупки

    канцелярские товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2018 10:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВАДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры УСЗН ВАДСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    606380, Российская Федерация, Нижегородская область, с. Вад, ул. 1 Мая, 41

    Почтовый адрес

    606380, Российская Федерация, Нижегородская область, с. Вад, ул. 1 Мая, 41

    Контактный телефон

    +7 83140 4-17-48

    Факс

    +7 83140 4-17-48

    Адрес электронной почты

    uszn@soc.vad.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Канцелярские товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 14:00 GMT +314.12.2018 14:0014.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79289Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцелярские товары

    Начальная цена

    59 887,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606380, Нижегородская обл., с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 10 дней с даты поставки по адресу Нижегородская обл, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН ВАДСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры УСЗН ВАДСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    606380, Российская Федерация, Нижегородская область, с. Вад, ул. 1 Мая, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клей-карандаш 20Г"

    Кол-во: 5.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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