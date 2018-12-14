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Наименование закупки
Овес
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2018 09:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603082, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, тер. Кремль, Корпус 1
Почтовый адрес
606508, Российская Федерация, Нижегородская область, Городец, Новая, 105 А
Контактный телефон
+7 83161 9-87-11
Факс
+7 83161 9-84-04
Адрес электронной почты
GOOX-YDG-NO@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Овес
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2018 10:30 GMT +314.12.2018 10:3014.12.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79281Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Овес
Начальная цена
33 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Городецкий район, в районе деревни Гордеево, склад заказчика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка осуществляется по мере возникновения у Заказчика потребностей в товаре, в течении 5 дней до даты поставки, указанной в заявке на товар.Порядок оплаты: Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 рабочих дней на основании выставленного счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ НО "ГООХ НО"
Все закупки и тендеры ГБУ НО "ГООХ НО"
Адрес местонахождения
603082, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, тер. Кремль, Корпус 1
606508, Российская Федерация, Нижегородская область, Городец, Новая, 105 А
Кол-во: 5000.000