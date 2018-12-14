Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка осуществляется по мере возникновения у Заказчика потребностей в товаре, в течении 5 дней до даты поставки, указанной в заявке на товар.Порядок оплаты: Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 рабочих дней на основании выставленного счета.