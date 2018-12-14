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    Главная / Торги / Овес

    Овес

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 10:3014.12.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79281Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79281

    Наименование закупки

    Овес

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2018 09:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОПЫТНО-ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ НО "ГООХ НО"

    Юридический адрес

    603082, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, тер. Кремль, Корпус 1

    Почтовый адрес

    606508, Российская Федерация, Нижегородская область, Городец, Новая, 105 А

    Контактный телефон

    +7 83161 9-87-11

    Факс

    +7 83161 9-84-04

    Адрес электронной почты

    GOOX-YDG-NO@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Овес

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 10:30 GMT +314.12.2018 10:3014.12.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79281Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Овес

    Начальная цена

    33 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Городецкий район, в районе деревни Гордеево, склад заказчика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется по мере возникновения у Заказчика потребностей в товаре, в течении 5 дней до даты поставки, указанной в заявке на товар.Порядок оплаты: Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 рабочих дней на основании выставленного счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ НО "ГООХ НО"
    Все закупки и тендеры ГБУ НО "ГООХ НО"

    Адрес местонахождения

    603082, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, тер. Кремль, Корпус 1

    606508, Российская Федерация, Нижегородская область, Городец, Новая, 105 А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зерно овса кормовое ГОСТ 53901-2010"

    Кол-во: 5000.000

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