Поставка частей и принадлежностей фотокопировальных аппаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ. "Документы для предоставления: Поставщик обязуется представить документацию, подтверждающую соответствие продукции ГОСТам и ТУ, а также копии сертификатов соответствия (прикрепляется посредством функционала Торгового портала закупок малого объема при представлении ценового предложения) После подтверждения ценового заказа обеими сторонами на Торговом портале закупок малого объема, Поставщик обязуется предоставить перечень документов указанных в Приложении для заключения договора" "Срок поставки: В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора Стороной, направившей оферту. Договор вступает в силу с момента получения подписанного договора Стороной, направившей оферту, и действует до полного выполнения обязательств по расчетам. Обязательства по поставке должны быть выполнены в соответствии с условиями договора, в сроки, указанные в Спецификации (приложение к договору) грузополучателю, указанному Покупателем, одной партией. "