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    Главная / Торги / Поставка частей и принадлежностей фотокопировальных аппаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Поставка частей и принадлежностей фотокопировальных аппаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 10:0014.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79280Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79280

    Наименование закупки

    Поставка частей и принадлежностей фотокопировальных аппаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2018 09:44

    Документация процедуры

    Приложение____Список_документов_к_договору_-_копия.PDF

    Задание_Заказчика.xlsx

    Спецификация_КИМ_проект.xlsx

    Дог_КИМ_проект.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-67-39

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    tender@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щербаков Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка частей и принадлежностей фотокопировальных аппаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 10:00 GMT +314.12.2018 10:0014.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79280Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка частей и принадлежностей фотокопировальных аппаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Начальная цена

    250 057,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ. "Документы для предоставления: Поставщик обязуется представить документацию, подтверждающую соответствие продукции ГОСТам и ТУ, а также копии сертификатов соответствия (прикрепляется посредством функционала Торгового портала закупок малого объема при представлении ценового предложения) После подтверждения ценового заказа обеими сторонами на Торговом портале закупок малого объема, Поставщик обязуется предоставить перечень документов указанных в Приложении для заключения договора" "Срок поставки: В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора Стороной, направившей оферту. Договор вступает в силу с момента получения подписанного договора Стороной, направившей оферту, и действует до полного выполнения обязательств по расчетам. Обязательства по поставке должны быть выполнены в соответствии с условиями договора, в сроки, указанные в Спецификации (приложение к договору) грузополучателю, указанному Покупателем, одной партией. "

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект аппарата переноса изображений HP C9734B CLJ 5500/5550 лазерная печать, 120000 страниц"

    Кол-во: 3.000

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