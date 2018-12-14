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    Главная / Торги / Поставка электромонтажных материалов

    Поставка электромонтажных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 10:0014.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79258Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79258

    Наименование закупки

    Поставка электромонтажных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2018 12:33

    Документация процедуры

    Перечень_документов_к_договору.docx

    Типовой_Договор_поставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электромонтажных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 10:00 GMT +314.12.2018 10:0014.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79258Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электромонтажных материалов

    Начальная цена

    209 784,97

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях: - оплата по договору осуществляется после поступления продукции на склад Заказчика в течение 30 дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата подписания товарной накладной Заказчиком. - стоимость продукции включает транспортные расходы

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель связи витая пара REXANT UTP 4PR 24AWG CAT5e UTP4 кат.5E 305М"

    Кол-во: 1220.000

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