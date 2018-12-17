www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка стоматологических материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2018 10:41
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,
Почтовый адрес
607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2
Контактный телефон
+7 83177 3-00-56
Факс
+7 83177 3-19-03
Адрес электронной почты
crbvyksazakaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куркович Регина Игоревна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стоматологических материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.12.2018 08:00 GMT +317.12.2018 08:0017.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79239Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стоматологических материалов
Начальная цена
34 441,84
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, Г. Выкса, ул. красные зори,зд. 16/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен, оплата в течение 20 дней с момента фактической поставки товара и подписания акта приема-передачи товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
Адрес местонахождения
607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,
607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2
Кол-во: 16.000