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    Главная / Торги / Оказание услуг по шлифовке, полировке, кристаллизации мраморных поверхностей полов

    Оказание услуг по шлифовке, полировке, кристаллизации мраморных поверхностей полов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 11:0014.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79236Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79236

    Наименование закупки

    Оказание услуг по шлифовке, полировке, кристаллизации мраморных поверхностей полов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2018 16:39

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    Zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по шлифовке, полировке, кристаллизации мраморных поверхностей полов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 11:00 GMT +314.12.2018 11:0014.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79236Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по шлифовке, полировке, кристаллизации мраморных поверхностей полов

    Начальная цена

    406 949,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Исполнитель обязуется выполнить работы в течение 7 дней. Заказчик производит оплату за оказанные Услуги в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания акта об оказании услуг, на основании представленного Исполнителем счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство покрытий полов Выполнение работ по шлифовке, полировке, кристаллизации мраморных поверхностей полов"

    Кол-во: 490.000

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