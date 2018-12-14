Условия договора

Тюменская область, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47 осуществляется Поставщиком. Время работы склада Покупателя: понедельник-пятница с 8-00 до 15-30, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата по факту поставки в течении 30 календарных дней. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки до склада Покупателя (Получателя) в г. Сургуте.