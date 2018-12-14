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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
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Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2018 08:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454053, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Троицкий тракт, д. 13, оф.1
Почтовый адрес
454053, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Троицкий тракт, д. 13, дом № 13, оф. 1
Контактный телефон
+7 351 230-11-50
Факс
+7 351 230-11-50
Адрес электронной почты
tender@trakmotors.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаменюк Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
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Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2018 07:00 GMT +314.12.2018 07:0014.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79211Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
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Начальная цена
81 340,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, Челябинская область, г. Челябинск. Терминал ТКРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
отсрочка 90 дней, доставка до г. Челябинск, терминал ТК дополнительная информация: расценка отдельных позиций ценового запроса не допускается (только все позиции ценового запроса)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ТРАК МОТОРС"
Все закупки и тендеры ООО "ТРАК МОТОРС"
Адрес местонахождения
454053, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Троицкий тракт, д. 13, оф.1
454053, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Троицкий тракт, д. 13, дом № 13, оф. 1
Кол-во: 8.000