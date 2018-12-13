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Наименование закупки
Поставка многофункционального устройства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2018 14:45
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А
Почтовый адрес
607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А
Контактный телефон
7-3170-21178
Факс
Адрес электронной почты
zaxarova5@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка многофункционального устройства
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2018 08:00 GMT +313.12.2018 08:0013.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79209Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка многофункционального устройства
Начальная цена
50 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Богородск, ул. М.Горького д.2АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата: с даты подписания акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней Доставка: в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора (за счет Поставщика)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"
Адрес местонахождения
607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А
Кол-во: 2.000