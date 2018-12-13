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    Главная / Торги / Поставка многофункционального устройства

    Поставка многофункционального устройства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2018 08:0013.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79209Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79209

    Наименование закупки

    Поставка многофункционального устройства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2018 14:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БОГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А

    Почтовый адрес

    607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А

    Контактный телефон

    7-3170-21178

    Факс

    Адрес электронной почты

    zaxarova5@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка многофункционального устройства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2018 08:00 GMT +313.12.2018 08:0013.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79209Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка многофункционального устройства

    Начальная цена

    50 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Богородск, ул. М.Горького д.2АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата: с даты подписания акта приема-передачи в течение 15 рабочих дней Доставка: в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора (за счет Поставщика)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) принтер/сканер/копир Canon i-Sensys MF3010 1200x600dpi A4 18стр/мин лазерная односторонняя печать монохромная"

    Кол-во: 2.000

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