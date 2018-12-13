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    Главная / Торги / Поставка снаряжений для транспортировки опасных грузов

    Поставка снаряжений для транспортировки опасных грузов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2018 11:0013.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79208Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79208

    Наименование закупки

    Поставка снаряжений для транспортировки опасных грузов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2018 14:49

    Документация процедуры

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    Перечень_документов_к_договору.docx

    0_Договор_поставки_Типовая_форма_20.02.2018.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Поставка снаряжений для транспортировки опасных грузов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2018 11:00 GMT +313.12.2018 11:0013.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79208Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка снаряжений для транспортировки опасных грузов

    Начальная цена

    173 831,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска панорамная полнолицевая по ДОПОГ (без фильтра) -40 ... +50C Сакура 501202006"

    Кол-во: 30.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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