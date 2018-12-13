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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели

    Поставка офисной мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2018 14:0013.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79206Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79206

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2018 15:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА БОР"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ г.о.г. БОР"

    Юридический адрес

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Луначарского, 40

    Почтовый адрес

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Луначарского, 40

    Контактный телефон

    +7 83159 9-91-04

    Факс

    +7 83159 9-14-50

    Адрес электронной почты

    gucso@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Летяева Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2018 14:00 GMT +313.12.2018 14:0013.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79206Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели

    Начальная цена

    20 126,26

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик осуществляет доставку товара по адресу Заказчика. Доставка товара, подъем на этаж, погрузочно-разгрузочные работы, сборка и установка осуществляются силами Поставщика и за счет Поставщика. Оплата после поставки товара на основании выставленных счетов фактур в течение 10 рабочих дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ г.о.г. БОР"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ г.о.г. БОР"

    Адрес местонахождения

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Луначарского, 40

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подставка под системный блок Imago ЛДСП орех 300х450х280ММ 101771"

    Кол-во: 1.000

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