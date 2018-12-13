Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик осуществляет доставку товара по адресу Заказчика. Доставка товара, подъем на этаж, погрузочно-разгрузочные работы, сборка и установка осуществляются силами Поставщика и за счет Поставщика. Оплата после поставки товара на основании выставленных счетов фактур в течение 10 рабочих дней.