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Наименование закупки
Поставка офисной мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2018 15:14
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Луначарского, 40
Почтовый адрес
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Луначарского, 40
Контактный телефон
+7 83159 9-91-04
Факс
+7 83159 9-14-50
Адрес электронной почты
gucso@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Летяева Наталья Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2018 14:00 GMT +313.12.2018 14:0013.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79206Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной мебели
Начальная цена
20 126,26
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 40Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик осуществляет доставку товара по адресу Заказчика. Доставка товара, подъем на этаж, погрузочно-разгрузочные работы, сборка и установка осуществляются силами Поставщика и за счет Поставщика. Оплата после поставки товара на основании выставленных счетов фактур в течение 10 рабочих дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ЦСОГПВИИ г.о.г. БОР"
Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ г.о.г. БОР"
Адрес местонахождения
606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Луначарского, 40
Кол-во: 1.000